Verschollene „Titanic“-Abenteurer: Wer sucht wie?

Der „Explorers Club“ in New York, in dem sich seit mehr als 100 Jahren Forschungsreisende zusammenschließen und in dem auch zwei Insassen der „Titan“ Mitglieder sind, brachte zudem den Einsatz von „Magellan“-Unterwasserfahrzeugen einer britischen Firma ins Spiel. Dazu kam es allerdings zunächst nicht. An einer entsprechenden Erlaubnis werde gearbeitet, hieß es vom Explorers Club.