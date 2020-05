Verstärkung fürs Gesundheitsamt Alzey-Worms

Jetzt teilen:

ALZEY-WORMS - (red). Unterstützung für das Gesundheitsamt Alzey-Worms kommt vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Rheinland-Pfalz in Alzey: Neun Fachkräfte haben sich bereit erklärt, der Gesundheitsbehörde bei ihren vielfältigen Aufgaben in der Corona-Pandemie zu helfen. Bis Ende September wollen sie vielfältige Tätigkeiten übernehmen. Die beiden Ärztinnen und sieben Pflegefachkräfte sind in unterschiedlichen Bereichen tätig. Eine Win-win-Situation, denn infolge der Corona-Krise musste ein Teil der Beratungs- und Begutachtungsaufgaben für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung reduziert werden. Vor allem die Vor-Ort-Besuche zur Qualitätsprüfung sind derzeit nicht möglich. Die Fachkräfte konnten so unbürokratisch freigestellt werden.

„Ich freue mich sehr über die hilfreiche Unterstützung“, freut sich Landrat Heiko Sippel. Nachdem die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bereits seit Wochen unermüdlich im Einsatz seien, bedeute die Unterstützung des Fachpersonals eine große Entlastung. Die Personalkosten trägt weiterhin der MDK.

Neben den MDK-Mitarbeitern unterstützen weitere freiwillige Helfer das Gesundheitsamt. Sie sind im Quarantänemanagement eingesetzt, in der Klärung der positiven Fälle, bei der Telefonhotline und bei der Ermittlung der Kontaktpersonen. Darüber hinaus beraten ehrenamtlich Tätige sowie Verwaltungsmitarbeiter am Bürgertelefon. Der Landrat dankt allen Helfern für ihr Engagement. „Alle gemeinsam tragen dazu bei, dass wir die Corona-Krise bestmöglich meistern werden“, betont Sippel.