Versuchter Diebstahl: 60-jährige Alsfelderin wehrt sich

ALSFELD - Nicht zum Opfer eines Trickdiebstahls ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr eine 60 Jahre alte Alsfelderin geworden, als sie von vier bislang unbekannten Jugendlichen, die es auf die beiden Handtaschen der Frau abgesehen hatten, an einer Bushaltestelle in der New-Mills-Straße angesprochen wurde. Sie erklärten der Alsfelderin, dass sie einen sechsjährigen Jungen suchen würden, der von zu Hause weggelaufen sei. Zeitgleich fertigte einer der Jugendlichen nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen der Polizei Handybilder der Dame an. Ein weiterer Unbekannter versuchte schließlich, die zwei mitgeführten Handtaschen der 60-Jährigen zu stehlen. Die Frau aus Alsfeld hielt jedoch ihre Leinentasche und Lederhandtasche fest, bis schließlich der Stadtbus einfuhr und die Jugendlichen die Örtlichkeit zu Fuß verließen.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.