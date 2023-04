Vertrag ist Vertrag: Streikende Fahrer wollen mehr Geld

Doch die Realität sieht nicht nur in Gräfenhausen anders aus. „Keiner dieser Fahrer arbeitete je in Polen“, betont Weirich. „Die werden mit Minibussen von der Basis in Polen hierher gebracht und fahren monatelang im Westen.“ Dabei leben sie quasi durchgehend in ihren Fahrzeugen, viele der Fahrer haben ihre Familien seit Monaten nicht gesehen.