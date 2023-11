Verurteilter Mörder auf der Flucht - Polizei fahndet weiter

Der 43-Jährige war am vergangenen Montag bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) abgehauen. Unter der Aufsicht zweier JVA-Beamte sollte er dort seine Frau und Kinder treffen. Seitdem fahndet die Polizei umfangreich nach dem Mörder. Der Deutsch-Kasache war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Diese verbüßte er bisher im Gefängnis Bruchsal.