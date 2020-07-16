Donnerstag,
16.07.2020 - 15:36
2 min
Verurteilter Sexualstraftäter nimmt sich das Leben
Ein Mann aus dem Untertaunus hätte eigentlich seine Haftstrafe wegen schweren Missbrauchs an einer zur Tatzeit 13-Jähriger antreten müssen. Doch nun hat er sich das Leben genommen.
Von Wolfgang Degen
Lokalredakteur Wiesbaden
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