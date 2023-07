Verwendung von Quecksilber bald eingeschränkt

Brüssel (dpa) - . Um Verbraucher und die Umwelt vor Quecksilber zu schützen, will die EU-Kommission die Verwendung des giftigen Schwermetalls in Europa weiter einschränken. Ab 2025 solle etwa Zahnamalgam, also quecksilberhaltige Zahnfüllungen, verboten werden, hieß es in einer Mitteilung der Brüsseler Behörde.