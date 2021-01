Vesperkirche in Mannheim hat wieder geöffnet

In der Citykirche Konkordien ist in diesem Jahr nur Platz für maximal 60 Menschen. Einlass in die Kirche ist montags bis samstags um 10.30 Uhr, 12.15 Uhr und um 14 Uhr sowie sonntags um 11.30 Uhr und 13.15 Uhr. Bis zum 31. Januar gibt es das Angebot der Vesperkirche. (red)