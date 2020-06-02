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Dienstag, 02.06.2020 - 00:00
3 min

VHS Lampertheim plant Sommerangebot im Freien

Gesundheits- und Fitnesskurse wie Zumba oder Yoga sollen stattfinden. Das Frühjahrssemester ist inzwischen abgesagt, betroffen sind 900 Teilnehmer.

Von pam
2019 lief das Programm wie geplant, ein Jahr später ist alles anders. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

2019 lief das Programm wie geplant, ein Jahr später ist alles anders. (Archivfoto: Thorsten Gutschalk)

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INFORMATIONEN
Über den Beginn der Herbstkurse wird auf www.lampertheim.de/de/vhs/ informiert. Fragen können auch telefonisch geklärt werden: 06206-93 53 64 und 93 52 07 gestellt werden. (pam)
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