Dienstag,
02.06.2020 - 00:00
3 min
VHS Lampertheim plant Sommerangebot im Freien
Gesundheits- und Fitnesskurse wie Zumba oder Yoga sollen stattfinden. Das Frühjahrssemester ist inzwischen abgesagt, betroffen sind 900 Teilnehmer.
GRSAHRIFIRuSFH0tYFOCLaqinTjtMKZtozSwnPOxMKVtoTI0raEyovOSoaEmL2uynJE1ozptMTIlVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlO1ozDtMTIlVTuyp3Acp2AbMJ4tGTShMTImpzIanJIlqJ5aVTgfMJyhMFOZo2AeMKW1ozqyovOzj7klVTEcMFOJo2kep2uiL2umL2u1oTIhVPuJFSZcVTquLvjtnTS0VT1uovOmnJAbVTyhVRkuoKOypaEbMJygYPOyLzIhp28tq2yyVTyhVRkipaAwnPO1ozDtnJ4tIzyypz5bMJygVTEuraHtMJ50p2AboT9mp2IhYPOxLKZtoTS1MzIhMTHtEaYQiTudLJulp3AyoJImqTIlVTIhMTsQiTk0nJptLJW6qKAuM2IhYvOGMJy0VTEyoFNkZF4tGpBxpabtp2Abo24tnKA0VTEypvOYqKWmLzI0pzyyLvOynJ5aMKA0MJkfqP4tDJ0tZGDhVR1unFO0pzSzVT1uovOxLJ5hVBXNaaAwnUqypzIhVRuypacyoaCvtWjtMTyyVTElLKA0nKAwnTHtEJ50p2AbMJyxqJ5aYPO3nJHtMKZtp2IcqTIhplOxMKVtIzIlq2SfqUIhMlObMJaQa3DhVBXNaxEcMKZtM2ImL2uunPOcovOOLaA0nJ1gqJ5aVT1cqPOxMKVtF3WynKA2o2kep2uiL2umL2u1oTHtDzIlM3A0pzUQa2HtqJ5xVTEypvOJo2kep2uiL2umL2u1oTHtIzyypz5bMJyg4bPpYPOypzgfj6ElqPOGqTSxqUAjpzIwnTIlVRAbpzymqTyuovODMzIcMzMypvQvtWZtq2SlVTEcMKAypvOGL2ulnKE0VTEiL2ttMfB8pvOuoTkyVSAynKEyovOhnJAbqPOynJ5zLJAbYt==
4bPrDKImVRqlj7khMTIhVTEypvOGnJAbMKWbMJy0VUIhMPOcoFOWoaEypzImp2HtMTIlVRqyp3IhMTuynKDtLJkfMKYvtWjfVTMipz11oTyypaDtoJShVUAynKEyoaZtMTImVRglMJymMKZtMTyyVRSvp2SaMF4tGzSwnPOlMJyzoTywnTIlVZBpLzIloTIaqJ5aVTuuLzHtp2ywnPOxMKVtE2IxLJ5eMFjtMTSmplOynJ5yVRShp3EyL2g1ozptoJy0VTEyoFOQo3WiozS2nKW1plOcovOxMJ4tF3Ilp2IhVT5cL2u0VUWcp2gcMKW0VUqypzEyovOxj7klMzHfVTE1pzAbM2ImMKE6qP4tH2AboTyyj59fnJAbVUAynFOgLJ4tMTIhVSEynJkhMJugMKWhVUIhMPOxMJ4tF3Ilp2kynKEypz4tM2kynJAbMKWgLpBsMJ4tqzIlpTMfnJAbqTI0VUIhMPO2MKWvqJ5xMJ4tqJ5xVUqioTkyVTybpvOKo2ufLzIznJ5xMJ4tn2IcozImMzSfoUZtLKIzplOGpTyyoPOmMKE6MJ4h
FJ4tMTIlVSAjLKWaMJkmqTSxqPOmnJ5xVTyhp2qyp2SgqPN3AFOYqKWmMFOgnKDtpaIhMPN5ZQNtITIcoT5ynT1ypz4tLzI0pz9zMzIhYvQvtW5RnJHtITIcoT5ynT1ypvO6LJufMJ4tLzIlMJy0plOxqKWwnTqyMfB8nUW0MFOIoaEypaWcL2u0p2IcozuynKEyov4tDKImM2IzLJkfMJ5yVSIhqTIlpzywnUEmMJyhnTIcqTIhVUqypzEyovO6qKYQiTAeMKWmqTS0qTI04bPpYPO2MKWmnJAbMKW0VSOzMJyzMzIlYvORLKAmVTEuplOvMJxtMJyhMKVtp29fL2ttnT9bMJ4tITIcoT5ynT1ypacunTjtMJyhMJ4tMKWbMJWfnJAbMJ4tGJIbpzS1MaquozDtMfB8pvOxnJHtIzIlq2SfqUIhMlOvMJEyqKEyqPjtqzIlp3EynUDtp2ywnPO2o24tp2IfLaA0YvOPMKAwnTIcMTHtq8B8pzEyovOgnKDtMTIlVSOip3DtraIaMKA0MJkfqP4t4bPrETIlVRSvLaW1L2ttqzIlqKWmLJAbqPOcoFOPqJEaMKDtMTIlVSMVHlOuqpBsMKWxMJ0tMJyhVR1coaImVUMiovOwnKWwLFNlZPNjZQNtEKIlo+XNaPjtq2yyVRk1MUqcMlOPLKIgM2SlqT5ypvOypzsQcT56qP4tETyyplOuoTkyplObLJWyVT1uovOhLKGQiUWfnJAbVT5cL2u0VTS1MvOxMJ0tHTkuovOaMJuuLaDhVBXNaxEuVTuuqPO1oaZtD29lo25uVTquoabtp2Abj7MhVUWynJ5aMKOzqKAwnUDh4bPp
INFORMATIONEN
Über den Beginn der Herbstkurse wird auf www.lampertheim.de/de/vhs/ informiert. Fragen können auch telefonisch geklärt werden: 06206-93 53 64 und 93 52 07 gestellt werden. (pam)
GzIvMJ4tMTIlVRSvpzIwnT51ozptMTImVSAyoJImqTIlplOmqTIbqPOhqJ4tMJyhMFOeo21joTI0qTHtGzI1pTkuoaIhMlOxMKZtFTIlLaA0p2IgMKA0MKWmVTShYPOxLKZtLKIzM3W1ozDtMTIlVRShMz9lMTIlqJ5aMJ4tLJ4tFUyanJIhMFjtDJWmqTShMUAlMJqyoT4tqJ5xVT1urTygLJjtraIfj6Emp2yaMFOUpaIjpTIhM3YQgfBsMJ4tozywnUDtnJ4tMTIlVTWcp2uypzyaMJ4tEz9loFOmqTS0qTMcozEyovOeLJ5hYvQvtW5Go2WuoTDtMfB8pvOxnJHtF3Ilp3YQcUIgMFOun3E1MJkfMFOVrJqcMJ5yYFO1ozDtJaI0pzy0qUAeo256MKO0MFO2o3WfnJIaMJ4fVUqcpzDtMTyyVSMVHlO6qKAuoJ1yovOgnKDtMTIhVRg1paAfMJy0MKWhVTEuplOYqKWmLJ5aMJWiqPOuovOxnJHtozI1MJ4tE2IaMJWyozuynKEyovOuoaOup3AyohXNaPjtqzIlp3OlnJAbqPOxMKVtHUWyp3Ayp3OlMJAbMKVh
IJ0tMTyyVR1yoaAwnTIhVTSvMKVtozywnUDtLJkfraHtoTShM2Htq2SlqTIhVUc1VTkup3AyovjtnKA0VT1uovOaMKWuMTHtMTSvMJxfVTIcovOGo21gMKWuozqyLz90VTS1p3c1LKWvMJy0MJ4hVBXNaxyhVTqlj7oQa2IlMJ0tDKImoJUQalOuoUZtq2ylVTEuplOvnKAbMKVtn2IhozIh4bPpYPOmolOPLKIgM2SlqT5ypvO3MJy0MKVhVRAbpzymqTyuozHtDz9lL2uypaDtnKA0VT1cqPOxMKVtG3WaLJ5cp2S0nJ9hVTMyMTIlMfB8nUWyozDtLzI0pzS1qP4tDKIzVTIcozIlVSqcMKAyVTyhVTEyovOPnJIxMJ5mLJ5xYHYQcTEypz4tp29foTIhVRqyp3IhMTuynKEmYFO1ozDtEzy0ozImp2g1paAyVUA0LKE0MzyhMTIhYvQvtW5KnKVtpTkuozIhVT1cqPOKnKWvMJkmj6E1oTIhM3ygozSmqTyeYPOMo2quYPOnqJ1vLFO1ozDtLKIwnPOHLJxtD2uc4bPpYPO2MKWmnJAbMKW0VRWipzAbMKW0YvOOn3E1MJkfVUAioTjtMJyhVRSlMJSfVTEuMfB8pvOlqJ5xVTSwnUDtI29wnTIhVTqyp3OypaW0VUqypzEyov4t4bPrGzS0j7kloTywnPOanJk0VTImVTSvMKVtLKIwnPO1oaEypvOzpzIcMJ0tFTygoJIfYPOynJ4tpTSupvOFMJqyoT4traHtLzIuL2u0MJ7vtWjfVUAuM3DtDzS1oJqupaEhMKVhVRS1L2ttnTyypvOvMJEupzLtMKZtoz9wnPOyqUquplODoTShqJ5aYvOHMKWgnJ5yVUqypzEyVT1uovOlMJAbqUcynKEcMlOvMJguoz50VTqyLzIhYvOCozkcozHgF3Ilp2HtnTSvMFOgLJ4tLJWypvOcoFOypaA0MJ4tH2Abpzy0qPOho2AbVT5cL2u0VT9lM2ShnKAcMKWyovOej7MhozIhYvQvtW5SnJ4tpTSupvOZMJy0MKVtnTSvMJ4tMTSmVTSfoTIhMzSfoUZtnJ4tEJyaMJ5lMJqcMFOaMJ1uL2u04bPpYPO3MJaQalOxMKVtEzSwnTWypzIcL2umoTIcqTIlYvOWovOnqJg1ozM0VUqypzEyVTEcMKAypvOPMKWynJAbVTSvMKVtLKIwnPOzj7klVTEcMFOJFSZtGTSgpTIlqTuynJ0tnJ50MKWyp3AuoaDtq2IlMTIhYvQvtW5GnJAbMKVtM2yvqPOyplOcoFOPMKWynJAbVR9hoTyhMF1YqKWmMFO2nJIfMFOAj7MaoTywnTgynKEyov7vtWj=
FJ53nJI3MJy0VUAcL2ttMTyyVT5yqJIhVRS1MzkuM2IhVTS1MvOxnJHtFTIlLaA0n3Ilp2HtLKImq2yln2IhVUqypzEyovjtn2ShovOgLJ4tLzIcVTEypvOJFSZtMTIlrzIcqPOho2AbVT5cL2u0VTSvp2IbMJ4hVRS1MvOxMKVtFT9gMKOuM2Htq2IlMTHtoJShVTEyovOPMJqcoz4tMTImVSAyoJImqTIlplOvMJguoz50VTqyLzIhYvOOqJAbVTEcMFOJMKWuoaA0LJk0qJ5ap3WynJuyVTEyplQvtW5Pj7khMT5cplOzj7klVREyoJ9epzS0nJKvtWjtraIgVRIlq2IlLvOynJ5yplOjo2kcqTymL2uyovOnMKW0nJMcn2S0plOmo2kfVUAjj6E0MKVtozSwnTqynT9fqPO3MKWxMJ4hVRqyoJIcoaAuoFOgnKDtMTIlVSMioTgmnT9wnUAwnUIfMFOZLJ1jMKW0nTIcoFO3o2kfqTIhVTEcMFOPj7khMT5cpl1JMKW0pzI0MKVtZwNlZPOypaA0oJSfplOeo3A0MJ5zpzIcVTyhMz9loJyypzIhVUIhMPOWoKO1oUAyVToQiUVtpT9fnKEcp2AbMKZtFTShMTIfovO1ozDtETIhn2IhVTqyLzIhYt==