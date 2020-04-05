Sonntag, 05.04.2020 - 16:54
4 min
Videobotschaft statt Freitagsgebet bei Rüsselsheimer Moslems
Von Michaela Kriewitz
Volontärin
F2IcozHtE2IvMKEyVTyhVTEypvOAo3AwnTIyYPOeMJyhMFOHpzIzMzIhYPOeMJyhMFOjMKWmj7MhoTywnTIhVRqyp3Olj6EwnTHtoJy0VTEyoFOWoJSgYvOOqJAbVToQiUVtMTyyVR90nT1uov1WLz4gDJMzLJ4gGJ9mL2uyMFOcovOxMKVtF29vLJk0p3ElLpBsMFOfj6E1MaDtMKZtnJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOuoTkyplOuozEypaZtLJkmVT5ipz1uoP4tET9wnPOxnJHtnKAfLJ1cp2AbMFOUMJ1ynJ5xMFOvnJI0MKDtDJk0MKWhLKEcqzIhVUIhMPObLKDtLKIwnPOmL2uiovOynJ5yovODoTShVToQiUVtMTIhVRMup3Eyoz1iozS0VSWuoJSxLJ4fVTEypvOuLvOxMJ0tZwZhVRSjpzyfVTWyM2yhoaDh
VyqcpvOgj7kmp2IhVTSfoTImVTShMTIlplOgLJAbMJ4fVTSfplO3nKVtMKZtp29hp3DtqUIhVvjtp2SaqPOYnTSfnJMuVRIfVR1uoTgcYvOBMJWyovOxMJ0tIz9lp3EuozDfVTEyoFOWoJSgVUIhMPO3MJy0MKWyovOAnKEaoTyyMTIlovOaMJwQgaW0VTIlVTSfplOOpac0VTEyoFOYpzymMJ5mqTSvVTEypvOAo3AwnTIyVTShYPOxMKVtpzIaMJkgj6GQa2yaVZB8LzIlVTEuplOJo3WaMJuyovO3j6EbpzIhMPOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTWypfBxqP4tETIlVRSfoUEuMlOxMKVtE2IgMJyhMTHtnTSvMFOmnJAbVTgioKOfMKE0VTqyj6EhMTIlqP4tVxE1pzAbVTEcMFOYpzymMFOgj7kmp2IhVUqcpvOxnJHtITIwnT5cnlOgMJulVTyhVUIhp2IlMJ4tDJkfqTSaVTyhqTIapzyypzIhYvOGolObLJWyovO3nKVtLJkmVR1ip2AbMJHtMJyhMJ4tM3I0MJ4tI2IaVTqyMaIhMTIhYPO1oFOuoTkyplO3MJy0MKVtLJ0tGTS1MzIhVUc1VTuuoUEyov4v
DKIwnPOxLKZtM3Wij59yVRMlMJy0LJqmM2IvMKDfVUc1VTEyoFOcoJ1ypvOgMJulMKWyVTu1ozEypaDtGJIhp2AbMJ4tn29goJIhYPOgqKAmVTEypacynKDtLKImMzSfoTIhYvOGqTS0qTEyp3AyovOmo2kfMJ4tMTyyVRqyoJIcozEyoJy0M2kcMJEypvO6qJuuqKAyVUMcMKVtE2IvMKEmMJyhnTIcqTIhVTWyqTIhYvOnqKCQcUE6oTywnPO3MJ5xMKDtp2ywnPOxMKVtFJ1uoFOOLzEyoUWunT1uovOMo3Imp2IzVTygoJIlVTMlMJy0LJqmVT1cqPOynJ5ypvOJnJEyo2WiqUAwnTSzqPOuovOxnJHtE2IgMJyhMTHh
Weiterführende Links
FJ4tp2IcozIlVTeQiT5ap3EyovOOoaAjpzSwnTHtpzyyMvOxMKVtFJ1uoFO6qFOUMJE1oTDtLKIzYPO1oFOmnJAbVUMipvOFMKAcM25uqTyiovO1ozDtIUWuqJIlVUc1VUAwnZB8qUcyov4tVxEcMKZtq8B8pzEyVUIhplOhj6EgoTywnPOhnJAbqPO3MJy0MKWbMJkzMJ4tqJ5xVTS1L2ttozywnUEmVTShVUIhp2IlMKVtH2y0qJS0nJ9hVZBxozEypz4fVUAiozEypz4tq8B8pzEyVUIhplOmo2qupvOaLJ56VTygVRqyM2IhqTIcoPO6qKCQcUE6oTywnPOvMJkup3EyovVfVTymqPOyplOcovOxMKVtMTI1qUAwnTIhVZBpLzIlp2I0raIhMlOxMKVtLKIzVRSlLJWcp2AbVTqynTSfqTIhMJ4tDJ5mpUWuL2uyVUc1VTwQgaWyov4=
ETSmVToQcTkfqPOhnJAbqPOfMJywnUDfVTEyoz4tozIvMJ4tMTIhVRqyLzI0MJ4tMzSfoTIhVTEypacynKDtLKIwnPO3MJy0MKWyVRShM2Ivo3EyVTS1plOxMJ0tE2IgMJyhMTIfMJWyovO3MJpfVUqcMFOxnJHtFaIaMJ5xqUWyMzMyovjtGKI0qTIlYHgcozDgE3W1pUOyovO1ozDtq2IcqTIlMFOOn3Ecqzy0j6E0MJ4hVPWRnJHtE3W1pUOyovOvoTIcLzIhVUElo3E6MTIgVTyhVRgioaEun3DvYPOmLJq0VRIfVR1uoTgcYvOGolO0LKImL2uyovOmnJAbVTEcMFOAnKEaoTyyMTIlVT51ovOynJMlnJptpTIlVSEyoTIzo24to2EypvOcoFOJnJEyo2AbLKDtLKImYvORLKZtpTIlp8B2ozkcL2uyVSElMJMzMJ4tn8B2oz5yVTEuMUIlL2ttLJWypvOhnJAbqPOypaAyqUc0VUqypzEyovjtq2Icj58tEJjtGJSfn2xh
CTx+DzImo25xMKWmVToQiUVtj6EfqTIlMFOAMJ5mL2uyovOcp3DtMJyhMFOOoaA0MJAeqJ5aVT1cqPOxMJ0tD29lo25uqzylqKZtoTIvMJ5mM2Izj6EbpzkcL2thVREcMFOzo2kaMJ5xMFOYLKW0MFO6MJyaqPOxMJ4tDJ50MJyfVTEypvOFnKAcn29apaIjpTHtXRWyqfB2oTgypaIhMlN2AFOXLJulMFO1ozDtj6EfqTIlXFOuovOxMKVtE2ImLJ10LzI2j7Mfn2IlqJ5aYvORnJHtLJg0qJIfoUA0MJ4tETS0MJ4tM2yvqPOyplOzj7klVTEuplOXLJulVQVjZGthVR1cqPOxMJ0tH2AbnJIvMKWyM2IfVTiQgz5hMJ4tH2yyVTyhVTEcMFOJMKWaLJ5aMJ5bMJy0VUAjpzyhM2IhYvOSnJ4tF2kcL2ftLKIzVTEyovODoTS5YHW1qUEiovOfj6Emp3DtMTyyVRIhqUqcL2gfqJ5aVUAynKDtZGx2ZPOuqKEioJS0nKAwnPOuLaAjnJIfMJ4hCP9cCt==
CUA0rJkyCv5yrUEypz5uoQVmYIACpzEZZ0MJGaMkHmEFqIZgL2uipz8gLJ50MJyfYJEypv1aMKAuoKEvMKMiMJkeMKW1ozpgAwHtrlO3nJE0nQbtZGNjWGftsGjip3E5oTH+
CTEcqvOcMQ0vL29hqTScozIlZwZgH09lMRjmEyMBqaSGASW1Hl1wnT9lol1uoaEynJjgMTIlYJqyp2SgqTWyqz9yoTgypaIhMl02AFVtL2kup3Z9VzI4qTIlozSfZwZgH09lMRjmEyMBqaSGASW1Hl1wnT9lol1uoaEynJjgMTIlYJqyp2SgqTWyqz9yoTgypaIhMl02AFVtp3E5oTH9VaOip2y0nJ9hBvOlMJkuqTy2MGfvCwkcMaWuoJHtqTy0oTH9VxShqTIcoPOxMKVtE2ImLJ10LzI2j7Mfn2IlqJ5aVQL1VRcunUWyVUIhMPQQcTk0MKVvVUAlLm0vnUE0pUZ6Yl9upUNhZwAxMJqlMJImYzyiY2IgLzIxY1ACpzEZZ0MJGaMkHmEFqIZgL2uipz8gLJ50MJyfYJEypv1aMKAuoKEvMKMiMJkeMKW1ozpgAwHvVTSfoT93CFWzqJkfp2AlMJIhVvOmqUyfMG0vpT9mnKEco246VTSvp29fqKEyBlO0o3N6VQN7VTkyMaD6VQN7VUqcMUEbBvNkZQNyBlObMJyanUD6VQRjZPH7VTWipzEypwbtZPV+CP9cMaWuoJH+CP9xnKL+
CUAwpzyjqPOmpzZ9Vzu0qUOmBv8iLKOjYwVmMTIapzIypl5col9mMKW2nJAypl9jqJWfnJZiMJ1vMJDgL29xMF9GG3WxGQATIx52pIZ0HaIGYJAbo3WiYJShqTIcoP1xMKVgM2ImLJ10LzI2o2Ifn2IlqJ5aYGL1Vw48Y3AwpzyjqQ4=
ETyyVT1ynKA0MJ4tE2IgMJyhMTIgnKEaoTyyMTIlVTwQcUE0MJ4tIzIlp3GQcT5xozymVToQiUVtMTyyVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aMJ4fVTWypzywnUEyqPOSoPOALJkenF4tET9wnPOyplOaMJWyVTS1L2ttGJy0M2kcMJEypvjtMTyyVT1cqPOxMKVtH2y0qJS0nJ9hVUqyozyaMKVtM3I0VTgfLKWeo21gMJ4hVRucMKVtp2IcVTImVRS1MzquLzHfVTEupfB8LzIlVUc1VTEcp2g1qTyypzIhVUIhMPOuqJM6qJgfj6ElMJ4h
IJ50MKVtLJ5xMKWyoFOjLKAmnJIlqPOxLKZtj7kvMKVtMJyhVSc1p2S0rzShM2Ivo3DtLKIzVTEypvOVo21ypTSaMFO1ozDtEzSwMJWio2fgH2IcqTHtMTIlVRqyoJIcozEyYvORo3W0VUqcpzDtraIlVR5uL2uvLKWmL2uuMaEmnTyfMzHtLKIzM2IlqJMyovO1ozDtj7kvMKVtMTIhVTSeqUIyoTkyovOGqTShMPOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTyhMz9loJyypaDh
EfB8pvOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTEcMFOCozkcozHgDJ5aMJWiqTHtozywnUDtq2Sbpz5ynT1yovOej7MhozIhYPOanJW0VTImVTS1L2ttMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPjtp2ywnPO0MJkyMz9hnKAwnPOxnKWyn3DtLJ4tMTIhVRygLJ0traHtq2IhMTIhYvNvEKVtp3EynUDtLJkmVRWcozEyM2kcMJDtraIlVRqyoJIcozEyVTS1L2ttLzIcVUOypaCQgz5fnJAbMJ4tH2y0qJS0nJ9hMJ4tnJ0tGTIvMJ4tq2IcqTIlnTyhVT1cqPOFLKDtraIlVSAynKEyVvjtp2SaqPOSoPOALJkenF4tVxEuplO3nKWxVUAynUVtpzIaMFOuozqyoz9goJIhYvV=
FJ0tDKOlnJjtp3EynUDtMTIlVRMup3Eyoz1iozS0VSWuoJSxLJ4tLJ4fVTEypvQQiTWfnJAbMKW3MJymMFOgnKDtqZBxM2kcL2uyovjtM3I0VTWyp3IwnUEyovOUMJWyqTIhVTWyM2ShM2IhVUqcpzDhVSElLJEcqTyiozIfoPO3nKWxVTcyMTIlVSEuMlOgnKDtMTIgVRMup3EyozWlMJAbMJ4tnJ4tEz9loFOynJ5yplOapz/Qa2IhYPOaMJ1ynJ5mLJ1yovOSp3AyoaZtLzIyozEyqP4tVyqcpvOgj7kmp2IhVUIhplOxLKWuqJLtMJyhp3EyoTkyovjtMTSmplOyplOxLKZtnJ4tMTyyp2IlVRMipz0tozywnUDtM2IvMJ4tq2ylMPVfVUAuM3DtEJjtGJSfn2xh
DJkfMJyhVUAwnT9hVTEcMFODoTShqJ5aVUMypzmQcUIzqPOuozEypaZtLJkmVUAioaA0BvOWovOBo3WgLJk6MJy0MJ4tnTSvMFOgLJ4tMTIhVSWuoJSxLJ4tM2Igj7k0oTywnPOvMJxtMJyhMKVtITSmp2HtF2SzMzIyVT9xMKVtITIyVTqypTkuoaDtqJ5xVTWynKAuoJ1yovOaMKAyp3Ayov4tGJ9gMJ50LJ4tqUIyVT1uovOxLKZtLKIwnPOho2AbVP0toaIlVUMiovO6qJuuqKAyVTS1plO1ozDtpTIlVSMcMTIiqTIfMJMiozyyYt==
ETyyVSMipaElj6EaMFO1ozDtLJ5xMKWyVRWynKElj6EaMFjtMTyyVToQiUVtMTyyVTgioJ1yozEyVScynKDtLzIlMJy0plOipzquozymnJIlqPO3LKWyovjtq2IlMTIhVT51ovO1oKA0paIeqUIlnJIlqP4tEKZtq2ylMPQQiTWypzkyM3DfVUqcMFOgLJ5wnTImVUElo3E6MTIgVTShM2Ivo3EyovO3MKWxMJ4tn2Shov4tFJ0tE2ImpUYQcTAbVUAcozDtGTy2MKA0pzIuoKZtqJ5xVSOiMTAup3EmYt==
CTV+CTtlCx1ynUVtraIgVRAipz9hLKMcpaImCP9bZw48Y2V+
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+IJ5mMKWyVUA0j6EhMTyaVTSeqUIuoTymnJIlqTHtCTRtnUWyMw0vY3Ouoz9lLJ1uY2S1pl1uoTkypv13MJk0Y2Aipz9hLKMcpaImYJEcMF1fLJqyYJyhYJuyp3Ayov11ozDgpzuynJ5fLJ5xYKOzLJk6KmVkZmVlZwNkVvO0LKWaMKD9Vy9voTShnlV+j5kvMKWmnJAbqPO6qKVtGTSaMFOcovOVMKAmMJ4tqJ5xVSWbMJyhoTShMP1DMzSfrvN8Y2R+MzyhMTIhVSAcMFObnJIlYPOxLKWcovOun3E1MJkfMFOJnJEyo3ZtqJ5xVRucoaEypzqlj7khMTHtLKImVTEyovOGqZBxMUEyovOKnJImLzSxMJ4fVR1unJ56YPORLKWgp3EuMUDfVRqcMpBsMJ4fVSqyqUcfLKVfVSqipz1mVUIhMPOxMKVtM2ImLJ10MJ4tE3Wij59lMJqco24hCP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+FTyypvOaMJu0VTImVUc1oFN8LFObpzIzCFWjo2kcqTyeY2EyqKEmL2ufLJ5xY2SfoTImYKc1pv1wo3WiozRgMKOcMTIgnJHgnJ0goTy2MF1voT9aKmVkZmV0ZGtjVvO0LKWaMKD9Vy9voTShnlV+GTy2MF1PoT9aVTEypvOBLJAbpzywnUEyozSaMJ50qKVtMUOuVUc1pvOSoaE3nJAeoUIhMlOcovORMKI0p2AboTShMPO1ozDtMTIlVSqyoUDhCP9uCwjiLw4=
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+EJyhMFOGLJ1goUIhMlOmqZBxozEcMlOun3E1LJkcp2yypaEypvN8LFObpzIzCFVipTSho3WuoJRiLKImYJSfoTIlYKqyoUDiL29lo25uqzylqKZgLJkfMF1xLKEyov16qJ0gqTuyoJSsZwRmBGL3AwHvVUEupzqyqQ0vK2WfLJ5eVw5RLKEyovjtnJ4tF2SlqTIhVUIhMPOUpzSznJgyovOuoaAwnTS1oTywnPO2nKA1LJkcp2yypaDtCP9uCz1cqPOIoaEypaA0j7k0raIhMlO1oaAypzIlVSOupaEhMKVfVTEyovN8LFObpzIzCFWbqUEjpmbiYmVmMTIapzIypl5colVtqTSlM2I0CFWsLzkuozfvCxEuqTIhp3OyrzyuoTymqTIhVUMiovNlZ0qlLJDhCP9uCwjiLw4=
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+GJy0VTuiL2ulLJ5anJqyovOSrUOypaEyovOuqKZtMTIlVSIhnKMypaAcqZBxqUAgMJEcrzyhVTyhVR1unJ56VTuuLzIhVUqcpvO6q2IcVR5uL2u0qz9loTImqJ5aMJ4tnJ4tGTy2MF1GqUWyLJ1mVZB8LzIlqUWuM2IhYvOVnJIlVTqcLaDtMKZtMTyyVQkuVTulMJL9Vv9jLJ5ipzSgLF9uqKZgLJkfMKVgq2IfqP9hLJAbqUMipzkyp3IhMl16qJ0gqTuyoJRgL29lo25uqzylqKAsZwR0ZmLjBQDvVUEupzqyqQ0vK2WfLJ5eVw5OqJM6MJywnT51ozptqz9gVQR5YvOAj6Elrvj8Y2R+VUIhMPObnJIlVTEcMFN8LFObpzIzCFVipTSho3WuoJRiLKImYJSfoTIlYKqyoUDiraqynKEyYJAipz9hLF1hLJAbqUMipzkyp3IhM18lZGD2AwDjAvVtqTSlM2I0CFWsLzkuozfvCxS1MacynJAboaIhMlO2o20tZwLhVR3QcUW6YwjiLG48Y2V+
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+DKIzVRMlLJqyovO1oaAypzIlVRkyp2IlVUc1VRShp3EyL2g1ozqmq2IaMJ4tqJ5xVP1lnKAcn2IhYPO6qFOWozMyn3Eco25mq2IaMJ4tqJ5xVRglLJ5enTIcqUA2MKWfLKIzVPObLJWyovO3nKVtEKujMKW0MJ53nKAmMJ4tMJyhM2Ibo2k0YvORnJHtCTRtnUWyMw0vY3Ouoz9lLJ1uY2S1pl1uoTkypv13MJk0Y3qcpv1vMJShqUqipaEyov1xnJHgMaWuM2IhYKIhp2IlMKVgoTImMKVgraIgYJAipz9hLKMcpaImKmVkZmx5AQNlVvO0LKWaMKD9Vy9voTShnlV+DJ50q29lqTIhVTqcLaDtMKZtnTyypvOcovOynJ5yoFOypaA0MJ48Y2R+VUIhMPN8LFObpzIzCFVipTSho3WuoJRiLKImYJSfoTIlYKqyoUDiq2ylYJWyLJ50q29lqTIhYJEcMF1zpzSaMJ4gqJ5mMKWypv1fMKAypv16qJ0gL29lo25uqzylqKZgqTIcoP0lKmVkAQRmZwxlVvO0LKWaMKD9Vy9voTShnlV+nTyypvOcovOynJ5yoFO6q2IcqTIhVSEynJjhCP9uCwjiLw4=
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+CP9vCt==
CTV+IJ5xVUqupaIgVUqcpvOynJ5cM2HtqJ5mMKWypvOWozuuoUEyVQkuVTulMJL9Vv9fo2guoTImY3WyM2yiov9cov1ynJqyozIlYKAuL2uyYJEyp2uuoTVgp2yhMP1gLJ5wnTHgL29lo25uYJSlqTyeMJjgpTk1p18lZGDlZmD1AvVtqTSlM2I0CFWsLzkuozfvCz5cL2u0VTgip3EyozkiplOuozWcMKEyovjtMKWfj6E1qTIlqPObnJIlVSA0MJMuovOGL2ulj7MxMKVhCP9uCwjiLw4=