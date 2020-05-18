Viele Darmstädter Studenten in finanzieller Not

Denn in der Corona-Pandemie brechen bei vielen Studierenden die Jobs weg. Mehr als 30 Prozent waren in der Gastronomie tätig.
Studentenjobs sind wegen Corona derzeit Mangelware. Das bringt viele Studenten in Existenznot. Archivfoto: VRM
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BERATUNG UND HILFE
Zu spüren bekommt die studentische Finanznot auch die
Sozialberatung des StudierendenwerksDas Beratungsaufkommen sei weiterhin hoch, so Studierendenwerk-Sprecher Detlef Gollasch. Seit Mitte März habe es 194 Beratungen gegeben, davon 134 im April. "Zwei Drittel der Gespräche resultieren aus der Corona-Krise." Dabei seien Finanzierungsfragen mit 64 Prozent Anteil das vorrangige Thema. "Die Beraterinnen vermuten deshalb, dass das Thema Schulden die Sozialberatung nach der Krise vermehrt betreffen wird."
Aus dem
hessischen Nothilfefonds hätten 318 Antragsteller 200 Euro erhalten. Der Bund habe reagiert, indem coronabedingt beim Bafög justiert wurde, seit Kurzem biete zudem die KfW-Bank kurzfristig ein zinsloses Darlehen an. Ein Nothilfe-Zuschuss des Bundes sei in Vorbereitung, doch lägen nähere Informationen noch nicht vor. Anlaufstellen für hilfsbedürftige Studierende sind beim Studierendenwerk neben der Sozialberatung die Abteilung Studienfinanzierung. (alex)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.05.2020 um 18:30 Uhr publiziert.