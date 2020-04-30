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Donnerstag, 30.04.2020 - 03:00
5 min

Viele Großveranstaltungen im Landkreis finden nicht statt

Das Groß-Umstädter Johannisfest ist bereits abgesagt, andere Kreiskommunen hadern noch mit der Entscheidung. Pfungstadt bangt um die Kerb, und auch der Griesheimer Zwiebelmarkt steht zur Diskussion.

Von Melanie Schweinfurth
Das Johannisfest ist nach dem Winzerfest die zweitgrößte Veranstaltung in Groß-Umstadt. Nachdem es bereits abgesagt wurde, empfiehlt Bürgermeister Joachim Ruppert nun auch die Absage des Winzerfestes. Foto: Melanie Schweinfurth

Das Johannisfest ist nach dem Winzerfest die zweitgrößte Veranstaltung in Groß-Umstadt. Nachdem es bereits abgesagt wurde, empfiehlt Bürgermeister Joachim Ruppert nun auch die Absage des Winzerfestes. Foto: Melanie Schweinfurth

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APPELL ZUM 1. MAI

Am Dienstag hat das Land Hessen entschieden, dass Vereine am 1. Mai kein Essen und auch keine Getränke anbieten dürfen. Es darf auch keine Maifeiern geben. Wer unterwegs ist, der hat sich an das Kontaktverbot und das Abstandsgebot zu halten. Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) appelliert an alle, für die eine Maifeier zum Jahresablauf dazugehört: "Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir Stück für Stück zur Normalität zurückkehren können. Das braucht alles seine Zeit, aber wir sind auf einem guten Weg - und dabei dürfen wir jetzt nicht nachlässig werden." (tb)

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Corona: Diese Veranstaltungen sind in Rheinland-Pfalz abgesagt
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