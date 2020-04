Viele Großveranstaltungen im Landkreis finden nicht statt

Am Dienstag hat das Land Hessen entschieden, dass Vereine am 1. Mai kein Essen und auch keine Getränke anbieten dürfen. Es darf auch keine Maifeiern geben. Wer unterwegs ist, der hat sich an das Kontaktverbot und das Abstandsgebot zu halten. Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) appelliert an alle, für die eine Maifeier zum Jahresablauf dazugehört: "Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir Stück für Stück zur Normalität zurückkehren können. Das braucht alles seine Zeit, aber wir sind auf einem guten Weg - und dabei dürfen wir jetzt nicht nachlässig werden." (tb)