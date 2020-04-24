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Freitag, 24.04.2020 - 02:00
3 min

Viele Hobbygärtner wollen in Semd ihren Grünschnitt loswerden

Auf der wiedereröffneten Kompostierungsanlage in Semd beginnt der Ansturm der Hobbygärtner bereits frühmorgens. Der Leiter der Anlage erwartet für Samstag erneut Staus und Wartezeiten.

Von Ulrike Bernauer
Frank Lindenmayer, Mert Uzumer, Jan Lindenmayer und Ergün Uzuner (von links) nutzen gleich den ersten Tag, um ihre Gartenabfälle auf der Kompostierungsanlage in Semd loszuwerden. Foto: Ulrike Bernauer

Frank Lindenmayer, Mert Uzumer, Jan Lindenmayer und Ergün Uzuner (von links) nutzen gleich den ersten Tag, um ihre Gartenabfälle auf der Kompostierungsanlage in Semd loszuwerden. Foto: Ulrike Bernauer

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