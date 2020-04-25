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Samstag, 25.04.2020 - 01:00
4 min

Viele Kranke haben Angst vorm Arztbesuch

Die Mediziner im Landkreis Bad Kreuznach verzeichnen einen deutlichen Rückgang an Patienten. Das hat wirtschaftliche Folgen für die Praxen und ist gefährlich für die Gesundheit.

Daniela Elsässer: Lokalredakteurin Bad Kreuznach
Von Daniela Elsässer
Lokalredakteurin Bad Kreuznach
Für chronisch kranke Patienten sind regelmäßige Untersuchungen wichtig. Doch viele von ihnen bleiben derzeit den Praxen fern, weil sie eine Infektion mit dem Coronavirus fürchten. Foto: dpa

Für chronisch kranke Patienten sind regelmäßige Untersuchungen wichtig. Doch viele von ihnen bleiben derzeit den Praxen fern, weil sie eine Infektion mit dem Coronavirus fürchten. Foto: dpa

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