Viele Sender übertragen Prinz-Philip-Trauerfeier

Berlin - Für die Beisetzung von Prinz Philip in Großbritannien am Samstag räumen viele deutsche Fernsehsender Platz frei und berichten zum Teil dann parallel live - ein Überblick:

Das Erste sendet ein «Brisant extra» von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr. Mareile Höppner ist Gastgeberin und führt mit Adelsexpertin Leontine Gräfin von Schmettow durch die Sendung. Neben der Live-Berichterstattung vom Schloss Windsor soll es um Analysen und Hintergründe zur britischen Königsfamilie gehen.

Das ZDF strahlt ab 15.10 ein «ZDF spezial» aus namens «Abschied von Prinz Philip». Es soll bis 17.08 Uhr gehen. Die Trauerfeier für den Duke von Edinburgh kommentieren Julia Melchior und Norbert Lehmann.

Bei RTL heißt es schon ab 14.00 Uhr und bis 17.45 Uhr «Exclusiv Spezial: Goodbye, Prinz Philip!». Die Moderation liegt bei Frauke Ludowig und Designer Guido Maria Kretschmer.

Sat.1 ist mit der Sondersendung «Abschied von Prinz Philip - Sat.1 Spezial» von 14.30 Uhr am Start.

Der Sender WELT setzt auf eine mehrstündige Berichterstattung zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr. Gloria von Thurn und Taxis wird die Beisetzung live kommentieren und dafür aus Rom zugeschaltet. Im Studio in Berlin moderieren Tatjana Ohm und Alexander Siemon. Vor Ort in London ist Reporterin Daniela Will.

Der Nachrichtensender ntvder Mediengruppe RTL Deutschland berichtet von 15.25 Uhr bis 17.30 Uhr: «Live: Abschied von Prinz Philip».

Der öffentlich-rechtliche Ereigniskanal phoenixsendet ab 14.00 Uhr ein Sonderprogramm anlässlich der Beisetzung. Moderatorin ist Tina Dauster. Den Auftakt bilden zwei Dokus über das Leben und Wirken des Herzogs von Edinburgh: «Philip - Im Schatten Ihrer Majestät» (14.15 Uhr) des ZDF-Korrespondenten Yacin Hehrlein gefolgt von der neuen Dokumentation «Prinz Philip - Ein Leben für die Queen» (14.45 Uhr) von Susanne Gelhard und Ulrike Grunewald. Ab 15.30 beginnt die Übertragung der Trauerfeier auf dem Gelände von Schloss Windsor.

