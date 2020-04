Vier neue Corona-Fälle in Darmstadt

Symbolbild: stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - Nach Angaben des hessischen Sozialministeriums gab es am Donnerstag in Darmstadt 103 bestätigte Covid-19-Fälle, vier mehr als am Mittwoch. Davon sind dem Gesundheitsamt zufolge 63 Erkrankte bereits wieder gesund. Das südhessische Polizeipräsidium appellierte unterdessen an die Bürger, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln auch an den Ostertagen einzuhalten. Das Präsidium kündigte entsprechende Kontrollen von Polizei und Kommunalpolizei an. Ähnlich hatte sich zuvor auch Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) geäußert. "Es ist unbedingt notwendig, dass wir nun nicht nachlassen", sagte er.