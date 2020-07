Vier neue Corona-Fälle in Mainz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mainz (slo). Nachdem bereits über das Wochenende drei neue Corona-Fälle in Mainz bekannt geworden sind, hat das Gesundheitsamt Mainz-Bingen am Dienstagmittag vier weitere Fälle gemeldet. Damit gibt es derzeit neun Infizierte im Stadtgebiet. Die Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner sind auf vier gestiegen. Insgesamt wurden in Mainz 692 Menschen positiv getestet.

Im Landkreis Mainz-Bingen sind indes keine neuen Fälle hinzugekommen. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei fünf, positiv getestet wurden bisher 439 Personen. Pro 100 000 Einwohner gab es im Kreis in den vergangenen sieben Tagen einen Fall.