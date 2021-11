Vier Studenten erklären: Darum sind wir ungeimpft

Umfrage: Die Gründe fürs Nichtimpfen

Die allermeisten Menschen, die noch keine Corona-Impfung in Deutschland haben, wollen sich auch in nächster Zeit nicht impfen lassen. 65 Prozent der Nichtgeimpften haben dies auch in den kommenden Wochen auf keinen Fall vor, wie eine Ende Oktober veröffentlichte Forsa-Erhebung im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums zeigt. 23 Prozent sagen eher nein – insgesamt wollen also fast neun von zehn Nichtgeimpften auch demnächst keine Impfung. Die Erhebung erfolgte allerdings vom 29. September bis zum 10. Oktober, liegt also schon etwas zurück.



Wenn sie aus verschiedenen möglichen Gründen auswählen können, warum sie sich nicht haben impfen lassen, teilen 89 Prozent voll oder eher die Ansicht, die Impfstoffe seien nicht ausreichend erprobt. 84 Prozent meinen, der Druck sei zu groß und sie wollten selbst entscheiden. 81 Prozent begründen ihre Entscheidung, sich bisher nicht impfen lassen zu haben, auch damit, dass die Regierung nicht ehrlich über Corona spreche. 52 Prozent meinen, eine Corona-Infektion wäre für sie nicht gefährlich.



Das Argument, dass die Impfstoffe nicht ausreichend erforscht seien und langfristig Nebenwirkungen drohten, wird immer wieder genannt. Zahlreiche seriöse Wissenschaftler haben dies jüngst auch wieder in der Diskussion um Joshua Kimmich zu entkräften versucht. Der Immunologe Carsten Watzl etwa sprach in Bezug auf mögliche Langzeitfolgen von Impfungen von einem „Missverständnis“, das sich bei vielen Menschen halte. Aus vielen Studien wisse man, dass es nur zu einigen Nebenwirkungen gekommen sei, die alle recht kurze Zeit nach der Impfung aufgetreten seien, sagte auch der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens. In der Wissenschaft sei man sich einig, dass spät auftretende Nebenwirkungen nach einer Impfung „nicht vorkommen, beziehungsweise eine extrem seltene Rarität bei einzelnen Impfstoffen“ gewesen seien.



Was viele offenbar doch noch von einer Impfung überzeugen könnte: die Zulassung von Totimpfstoffen. 56 Prozent der Befragten wären dann bereit für eine Corona-Impfung. Totimpfstoffe enthalten inaktivierte Viren, die sich nicht mehr vermehren können und deshalb keine Krankheit auslösen. Totimpfstoffe sind seit vielen Jahren erprobt, gegen Corona bald zugelassen werden könnte der Stoff des österreichisch-französischen Entwicklers Valneva. (dpa/tz).