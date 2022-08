2 min

Vier Tote bei Wohnhausbrand - Verdächtiger stellt sich

Ein Wohnhaus, in dem sich fast 50 Menschen aufhalten, gerät am frühen Sonntagmorgen in Brand. Einen Tag nach der Katastrophe ist klar: Vier Menschen sind gestorben. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger stellt sich.

Von dpa