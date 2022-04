Vier Tote in Chemnitzer Wohnhaus gefunden

Nach dem Fund von vier Leichen in einem Haus in Chemnitz ermittelt die Polizei (Symbolbild). (Bild: dpa) (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Chemnitz - In einem Chemnitzer Wohnhaus sind vier tote Menschen gefunden worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag.

Die Leichen wurden den Angaben nach am späten Montagabend in einem Haus im Ortsteil Mittelbach gefunden. Zu möglichen Hintergründen und um wen es sich bei den Toten handelt, machten die Beamten zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen und Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft dauerten an.

