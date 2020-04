Vier weitere Corona-Infizierte in Darmstadt-Dieburg

Symbolbild: dottedyeti - stock.adobe

DARMSTADT - Vier neue Infektionen mit dem Corona-Virus hat der Landkreis am Montag vermeldet. Somit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Infektionen auf insgesamt 354 an. Todesfälle gab es keinen neuen, es bleibt bei 13 Menschen, die an den Folgen von Covid-19 verstorben sind. Als Genesen gelten inzwischen 251 Personen, sodass die Zahl der derzeit noch nachweislich Erkrankten - auch abzüglich der Verstorbenen - bei 90 liegt. Leicht gestiegen ist hingegen die Kennzahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen. Sie lag am Montag bei 17. Am Sonntag waren es noch 15 Fälle im selben Zeitraum gewesen, am Freitag 21 und am Donnerstag 22. In der Altersgruppe bis vier Jahre gibt es im Landkreis weiterhin keinen Fall. Von fünf bis 14 Jahren sind es zwei Jungen und drei Mädchen. Zwischen 15 und 34 Jahren gibt es 78 Infizierte, 46 von ihnen sind männlich. Im Alter von 35 bis 59 Jahren sind es 171 Fälle, 94 davon männlich. Von 60 bis 79 Jahren sind 71 Infizierte erfasst, wovon 45 Männer sind. Über 80 Jahre sind es derzeit 28 Patienten, 14 davon männlich. Zu einer der Infizierten machte der Landkreis keine Altersangabe.