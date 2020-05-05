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Dienstag, 05.05.2020 - 02:01
3 min

Viertklässler kommen wieder in Grundschule an Burg Klopp

Lange haben sich auch in Bingen die Schülerinnen und Schüler nicht gesehen, doch jetzt heißt es erst einmal Abstand halten. In Zeiten der Corona-Pandemie ist im Unterricht vieles anders als sonst.

Von Sören Heim
Viel Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern – so sieht derzeit der Schulalltag an den Grundschulen aus. Foto: Sören Heim

Viel Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern – so sieht derzeit der Schulalltag an den Grundschulen aus. (Foto: Sören Heim)

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