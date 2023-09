Vietnam: Hoffnung auf Ende der Qualen für Gallebären

Manche Farmer glauben dabei selbst gar nicht an die Wirksamkeit des begehrten Saftes. „Ich weiß nicht, ob Bärengalle anderen hilft, aber bei mir habe ich keinen Effekt gesehen, mein Gesundheitszustand hat sich nach der Einnahme nicht verbessert“, sagte Huynh Van Trien, der in den 1990er Jahren fünf Bären für seinen Betrieb in der Provinz Long An gekauft hatte. Vier sind inzwischen tot, den letzten Überlebenden hat Trien vor kurzem an ein Wildschutzgebiet abgegeben.