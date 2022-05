Virologe: Noch keinen Haken an Pandemie machen

Neuer Impfstoff

Auf alle Eventualitäten will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorbereitet sein und kündigt daher den Kauf neuer Impfstoffe an. „Wir wissen nicht, welche Varianten im Herbst uns konfrontieren werden“, sagte er am Mittwoch. Über Verträge der alten Regierung sei zunächst ausreichend Impfstoff da, der gegen die Ursprungsvariante samt Delta-Variante wirke. Auch ein zweiter, rein auf die Omikron-Variante angepasster Impfstoff von Biontech sei bestellt. Zusätzlich beschafft werden soll nun außerdem ein von Moderna vorbereitetes Präparat, das bei beiden Virus-Typen wirke.



Für das vom Hersteller Moderna angekündigte Kombi-Präparat sollen 830 Millionen Euro eingeplant werden.



Lauterbach will allen Bürgern im Herbst eine vierte Impfung ermöglichen. Aktuell gibt es von der Ständigen Impfkommission (Stiko) nur für Risikopatienten eine Empfehlung für eine vierte Impfung.



Aussichten für den Herbst:



Die Zahl der Corona-Infektionen geht derzeit stetig weiter nach unten. Im Herbst wird das Thema jedoch wieder stärker in den Fokus rücken. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will daher eine vierte Impfung für alle anbieten. Und auch für den Frankfurter Virologen Martin Stürmer gibt es noch ein paar wichtige Unbekannte. (son/dpa)