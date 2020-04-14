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Dienstag, 14.04.2020 - 23:00
3 min

"Virtuelle Domcapelle" macht Chorsingen möglich

23 Sänger der Musica sacra wurden im Mainzer Dom einzeln aufgenommen und später zusammengeschnitten. Von der technischen Umsetzung der Idee.

Von Jan-Geert Wolff
Nicht das, wonach es aussieht: Nur virtuell wurde hier gegen das Versammlungsverbot verstoßen. Per Videoschnitt können bis zu sieben Sänger abgebildet werden, die "zusammen" auf den Altarstufen im Mainzer Dom stehen, aufgenommen wurde tatsächlich immer nur eine Person. Zu hören sind im Video dann allerdings bis zu 23 Stimmen. Foto: Rondeau Production Leipzig

Nicht das, wonach es aussieht: Nur virtuell wurde hier gegen das Versammlungsverbot verstoßen. Per Videoschnitt können bis zu sieben Sänger abgebildet werden, die "zusammen" auf den Altarstufen im Mainzer Dom stehen, aufgenommen wurde tatsächlich immer nur eine Person. Zu hören sind im Video dann allerdings bis zu 23 Stimmen. Foto: Rondeau Production Leipzig

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Nicht das, wonach es aussieht: Nur virtuell wurde hier gegen das Versammlungsverbot verstoßen. Per Videoschnitt können bis zu sieben Sänger abgebildet werden, die "zusammen" auf den Altarstufen im Mainzer Dom stehen, aufgenommen wurde tatsächlich immer nur eine Person. Zu hören sind im Video dann allerdings bis zu 23 Stimmen. Foto: Rondeau Production Leipzig

Nicht das, wonach es aussieht: Nur virtuell wurde hier gegen das Versammlungsverbot verstoßen. Per Videoschnitt können bis zu sieben Sänger abgebildet werden, die "zusammen" auf den Altarstufen im Mainzer Dom stehen, aufgenommen wurde tatsächlich immer nur eine Person. Zu hören sind im Video dann allerdings bis zu 23 Stimmen. Foto: Rondeau Production Leipzig

Jeweils nur eine Sängerin wurde nacheinander aufgenommen - im Video sind dann mehrere Stimmen der "Virtuellen Domcapelle" zu sehen und vor allem zu hören. Foto: Rondeau Production Leipzig

Jeweils nur eine Sängerin wurde nacheinander aufgenommen - im Video sind dann mehrere Stimmen der "Virtuellen Domcapelle" zu sehen und vor allem zu hören. Foto: Rondeau Production Leipzig

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