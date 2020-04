Volksbank Odenwaldkreis setzt auf kontaktlose Beratung

Jetzt teilen:

ODENWALDKREIS - (sta). Um Kunden und die eigenen Mitarbeiter während der Corona-Pandemie zu schützen, hat auch die Volksbank Odenwaldkreis reagiert. So ist der persönliche Kontakt auf ein notwendiges Minimum heruntergefahren, die telefonische Erreichbarkeit und der Online-Service wurden erweitert. Um eine kontaktlose Beratung sicherzustellen, wurden die Kapazitäten im Kunden-Service-Center stark erhöht. Die Center sind montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr unter Telefon 06061-70 10 erreichbar. Aufgrund von erhöhten Abruferzahlen kann es dabei allerdings auch zu Wartezeiten kommen. Dafür bittet Markus Göbel, Vorstand der Volksbank Odenwald, um Verständnis.

Folgende Geschäftsstellen im Odenwaldkreis sind für den Kundenverkehr weiter geöffnet: Beerfelden, Erbach (Neckarstraße), Bad König, Höchst und Reichelsheim. Im Kreis Darmstadt-Dieburg sind es die in Groß-Umstadt, Groß-Zimmern und Reinheim. Alle anderen Geschäftsstellen halten die Service-Schalter für den Kundenverkehr geschlossen. Die Berater bleiben aber wie bisher telefonisch erreichbar, teilt die Volksbank Odenwald mit. Ebenso stehen alle Geldautomaten und Serviceterminals rund um die Uhr zur Verfügung. Wer über sein Bankschließfach Zugang wünscht, kann telefonisch einen Termin vereinbaren. Außerdem steht in der Geschäftsstelle Zell montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr das VR-Service-Interaktiv-System (VR-SISy) zur Verfügung, das per Videoübertragung den direkten Kontakt in das Kunden-Service-Center herstellt. Ob noch weitere Maßnahmen notwendig sind, darüber können sich die Kunden auf der Homepage der Volksbank auf www.voba-online.de/corona informieren, teilt Markus Göbel vom Vorstand der Volksbank mit.

Firmenkunden, welche Auswirkungen der Krise bereits spüren oder mit empfindlichen Folgen zu kämpfen haben, stehen die Firmenkundenberater der Volksbank mit Rat und Tat zur Seite. Wegen einer eventuellen Antragsflut wird eine frühzeitige Kontaktaufnahme empfohlen.