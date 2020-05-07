Vollbremsung für die Crumstädter Reisebusflotte

Das Unternehmer-Paar Holger Müller und Sabine Müller-Kampa steht vor den modernen Reisebussen in der Halle. Fast alle Reisebuchungen bis in den Herbst hinein wurden storniert.
(Foto: Vollformat/Robert Heiler)
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VERBAND FORDERT LOCKERUNGEN
Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO) hat am Dienstag im Namen der rund 4000 mittelständischen Busunternehmen einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geschrieben: „Seit 17. März sind unsere Unternehmen von allen Einnahmemöglichkeiten abgeschnitten. Tausende mittelständische Busunternehmen stehen vor einem Scherbenhaufen.“
Gefordert werden Lockerungen im Busreiseverkehr und ein Soforthilfeprogramm für die Fixkosten der mittelständischen Busunternehmen. (lot)
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