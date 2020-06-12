Freitag, 12.06.2020 - 03:00 3 min Voller Einsatz in schwierigen Tagen Die Raunheimer K&S Seniorenresidenz belohnt Azubis für ihr Engagement während der Corona-Pandemie. Von Michael Kapp Für ihren Einsatz sind Azubis der Raunheimer K&S Seniorenresidenz mit Urkunden geehrt worden. (Foto: Michael Kapp) Jetzt teilen: Jetzt teilen: HxSIGxuSFH0tYFORnJHtHzS1ozuynJ1ypvOYWyZtH2IhnJ9lMJ5lMKAcMTIhrvObLKDtDKImraIvnJkxMJ5xMFOaMJIbpaDfVTEcMFOmnJAbVTWynFOxMKVtDzI3j6EfqTyaqJ5aVTEypvOTo2kaMJ4tMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOvMKAiozEypaZtnTIlqz9lM2I0LJ4tnTSvMJ4hVRygVRuuqKZt4bPrDJ0tHfB2oJIlLaW1oz5yohXNaPOfMJWyozEyVSOypaAiozIhVTqynZB2pzIhVUAwnT9hVUqyM2IhVTybpzImVRSfqTIlplO6qKVtHzymnJgiM3W1pUOyYvORo3W0VTWyp2Abj6EzqTyaqTHtDJk0MJ4gVUIhMPOYpzShn2IhpTMfMJqypvOmMJuyovOmnJAbVUAynKDtDKImLaW1L2ttMTIlVSOuozEyoJyyVT1cqPO6qKCQcUE6oTywnTIhVRS1MzquLzIhVTgiozMlo250nJIlqP4tFJ4tIzIlLJ50q29lqUIhMlOhMJugMJ4toTyyj58tp2ywnPOuqJAbVTIcovOHMJyfVTEypvOdqJ5aMJ4tGTI1qTHfVTEcMFOxMKW6MJy0VTyhVTEypvOGMJ5co3WyoaWyp2yxMJ56VTIcozHtDKImLzyfMUIhMlOuLaAioUMcMKW0Yt== 4bPrFJAbVTMcozEyVTImVT5cL2u0VUAyoTWmqUMypaA0j6EhMTkcL2tfVTEup3ZtnJulVTEcMFORnJ5aMFjtMTyyVTybpvOaMJ1uL2u0VTuuLaDfVTqyoJSwnUDtnTSvqBXNaPjtMUYQiTAeqTHtHUWurTymLJ5fMJy0MKWcovOOoz5uYHkyozRtH2SfoTIlVTWynFOxMKVtj5kvMKWaLJWyVTEypvOIpzg1ozEyovOcnUWyVRShMKWeMJ5hqJ5aVTS1pl4t4bPrG2uhMFOyqJAbVTwQcUE0MJ4tq2ylVTEcMFOmL2u3nJIlnJqyovOHLJqyVT1uozAboJSfVT5cL2u0VTqyp2AbLJMzqP4tFJulVUAioTk0VUqcp3AyovjtMTSmplO3nKVtraIlVRgyoz50ozymVTqyoz9goJIhVTuuLzIhYPO3nJHtqzyyoPOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVTcyMTIlVRIcoacyoT5yYPOgLJ5wnT1uoPQQiTWypvOxLKZtGJUQalObnJ5uqKZfVZB8LzIloz9goJIhVTuuqBXNaPjtrzIcM3EyVUAcL2ttHzImnJEyoacfMJy0MKWcovOXLJ5uVSEyp21uoz4tqz9hVTEypvOSnJ5mLKE6MaWyqJEyVTEypvOOraIvnKZtLJ5aMKEuov4tETyyp2Htp29foTIhVUc1oFOHMJyfVBXNazS1plOzpzIcMJ4tH3GQiTAeMJ7vtWjtraIlVZBpLzIlozSboJHtqz9hVRS1MzquLzIhVTWypzIcqPOaMKqyp2IhVUAynJ4fVTEcMFOmnJHtnJ4tMTIlVSOlLKucplOho2AbVTqupvOhnJAbqPOaMJ1uL2u0VTuuqUEyov4= H2yyVTuuLzHtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyovQvtW5lMJAbqPO2nJIfVTqyoTIloaDfVTS1L2ttq2IcoPO2nJIfMFOTLJAbn3YQcTM0MKGQcUEcM2gynKEyohXNaPOaMJ1uL2u0VUqypzEyovOeo25hqTIhYPO2MKWmnJAbMKW0MFOxnJHtLJ5aMJuyozEyVRSfqTIhpTMfMJqypzyhVRkuqKWuVRu1MKW0LKZgE29hrzSfMKZtXUc3MJy0MKZtDKImLzyfMUIhM3AdLJulXF4tGTIiozSlMT8tGJSlqUIwL2xfVTIlp3EyplOZMJulnzSbpvjtqTS0VUAcL2ttMTSgnKDtnTIlqz9lYPOxLKAmVTIlVTElnJ5aMJ5xVTWyofB2qTyaqTHtE3IgoJybLJ5xp2AbqJuyVTWyp29lM3EyYvQvtW5SplOcp3DtMfB8pvOgnJAbVTS1L2ttMJyhVTq1qTImVRqyMfB8nTjfVUc1VUAynTIhYPOxLKAmVTEcMFOZMKI0MFOzj7klVTEcMFOeoTIcoaA0MFOGLJAbMFOxLJ5eLzSlVUAcozGvtWjfVT5uoz50MFOxMKVtnaIhM2HtGJShovOynJ5yovOUpaIhMPjtq2ImnTSfLvOypvOynJ5yVRS1p2WcoTE1ozptraIgVRSfqTIhpTMfMJqypvOuLaAioUMcMKW0YvORnJHtFTShMUAwnUIbMFOvMKAipzq0MFOALKW0qJAwnFOvMJxtMJyhMJ0tD2S0MKWypv4tETyyVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyovjtqzIlp2ywnTIlqTHtDKc1LzxtGzyeolOFo3AgLKWcovjtp2IcMJ4traqupvOmMJulVTShp3ElMJ5aMJ5xVTqyq2ImMJ4fVTEiL2ttMTSxqKWwnPOmMJxtoJShVTS1L2ttoJy0VTEyovOYo2kfMJqyovO6qKAuoJ1yozqyq2SwnUAyov4tHz9moJSlnJ4fVTEypvOcoFOxpzy0qTIhVRS1p2WcoTE1ozqmnzSbpvOcp3DfVTIln2mQcUW0MFjtMUIlL2ttMTyyVTWyp29hMTIlMFOGnKE1LKEco24t4bProz9wnPOynJ5gLJjtqzyyoPOBMKIyp+XNaPOxLKc1M2IfMKWhqPO6qFObLJWyov4= AUSGEZEICHNET Dafür, dass sie in Krisenzeiten Verantwortung übernommen haben, wurden geehrt: Leonardo Martucci, Sophia Pflugbeil, Niko Rosmarin, Veljko Surtic, Samim Saidzada, Laura Huertas-Gonzales, Adjid Adrenailain und Lou Rupprich. (mka) Iz9hVTEyovNlZPOdqJ5aMJ4tGTI1qTIhYPOxnJHtMTIlrzIcqPOcovOxMKVtH2IhnJ9lMJ5lMKAcMTIhrvOynJ5yVRS1p2WcoTE1ozptoJSwnTIhYPO3LKWyovOyoTLtMfB8pvOynJ5yVRS1p3cynJAboaIhMlOuqKAypzgipzIhYvOKnJHtFzShLFOHMKAgLJ5hVUAuM3EyYPObj6E0qTIhVTEcMKAyVBXNaaMiovOmnJAbVTS1p+XNaPOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVZB8LzIloz9goJIhYvOZo2VtM2yvqPOyplOuqJAbVUMiovODMzkyM2IxnJIhp3EfMJy0MKVtHz91qzIhVSElnJIhMGbtFJ5mM2ImLJ10VUAynFOxnJHtF3WuozgbMJy0p3WuqTHtLzIcVTEypvOAnKEupzWynKEypzyhVTqypzyhMlOaMKqyp2IhYvOSplO3qKWxMFOmo2qupvOzpzIcq2yfoTyaVTS1MvOIpzkuqJVtqzIlrzywnUEyqP4tETSmplOgLJ4tMTIhoz9wnPjtq2IhovOuqJAbVT51pvO2o24tpaIhMPO6MJuhVSOlo3cyoaDtMTIlVRShM2Ibj7MlnJqyovjtnJ4tIzIlLJ50q29lqUIhMlOzj7klVTEuplOYo250LJg0qzIlLz90VTqyoz9goJIhVUqypzEyYPOypzgfj6ElqPOHMKAgLJ5hYPOmo3WaMFOzj7klVTIcozHtMJ5ipz1yVBXNaz5ypaMfnJAbMFOPMJkup3E1ozsvtWjh EKZtp29foPOOozqynZB2pzyaMFOaMJWyovjtMTyyVT5cL2u0VUMypaA0MJuyovO3o2kfMJ4fVTEup3ZtLKImVTqyp3IhMTuynKEfnJAbMJ4tE3YQiT5xMJ4tLKIzVTIcozIhVTEcpzIeqTIhVRgioaEun3DtraHtqzIlrzywnUEyovOcp3DhVR1uovObLJWyVTImVTS1L2ttozywnUDtraHtqzIlLJ50q29lqTIhYPOxLKAmVTImVTSfoTHtraqynFOHLJqyVT5yqJHtHzIaMJk1ozqyovOaMJWyYvQvtW5OoUZtMTyyVRkiL2gypaIhM2IhVTguoJIhYPOxLKZtq2SlVTEcMFOVj7MfoTHtnTyyphXNaPjtoZBxp3A0VSEyp21uoz4tq2ymp2IhYvORLFOmMJxtoJShVUWyM2IfpzIwnUDtqz9hVRShM2Ibj7MlnJqyovQvtW7QiTWypaWuoz50YPOvMKAwnTygpTM0VUIhMPOhnJIxMKWaMJ1uL2u04bPpVUqipzEyov4tH2yyVUqcp3AyVT5cL2u0YPO3nJHtoTShM2HtMTSmVSOypaAiozSfYPOxLKW1oaEypvOFnKAcn29jMKWmo25yovjtMTyyplOho2AbVT1cqT1uL2uyYvQvtW5PMJxtqJ5mVUqcpzDtozyyoJShMPOcoFOVLKImVTIcozqyp3OypaW0YvORo2AbVUAiVTkuozqyVTImVTgynJ5yVSWyM2IfqJ5aVTqcLaDfVTWfMJyvqPOxnJHtIZB8pvOzj7klVTEcMFOOozqynZB2pzyaMJ4tM2ImL2ufo3AmMJ7vtWjfVUA0MJkfqPOHMKAgLJ5hVTgfLKVh GzIvMJ4tEzIhp3Eypv0tqJ5xVRqupaEyozWyp3IwnPOmo3qcMFOJnJEyol1QnTS0VUA0MJu0VT51ovOuqJAbVTIcovO2o24tLKKQa2IhVUc1VTWyqUWyqTIhMTIlVSWuqJ0traIlVSMypzoQiTq1ozpfVUqiVRsQcUA0MFOcnUWyVRShM2Ibj7MlnJqyovOxqKWwnPOynJ5yVSAwnTIcLzHtM2I0pzIhoaDtp2IbMJ4tqJ5xVTwQgaWyovOej7MhozIhYt==