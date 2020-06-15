Montag,
15.06.2020 - 02:00
3 min
Voller Erfolg der ersten Digitalkerb in Wembach-Hahn
Wembach-Hahn musste die Kerb wie alle anderen aufgrund von Corona absagen. Doch die Veranstalter organisierten die erste Digitalkerb im Landkreis Darmstadt-Dieburg.
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