Volles Stadion trotz Protests - Rammstein in München

Das Olympiastadion war zum Konzert am Mittwochabend gut gefüllt, einige Plätze blieben aber leer. Viele Tickets waren zuvor noch auf Tickettauschbörsen im Internet erhältlich. Insgesamt standen in München vier Rammstein-Konzerte an - auch an diesem Donnerstag sowie am Samstag und Sonntag. In Berlin spielt die Band drei Konzerte im Juli.