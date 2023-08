Vollgelaufene Keller: Was bei Starkregen zu beachten ist

Ein Mann schöpft am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Bodenheim Wasser aus seinem Auto ab.

Am Mittwoch fluteten Gewitter in Rheinland-Pfalz und Hessen etliche Keller. Wie sich Hauseigentümer dagegen schützen können und was Betroffene im Schadensfall beachten müssen.