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Montag, 30.03.2020 - 03:00
3 min

Vollzugsbeamte auf Kontrollgang in VG Rüdesheim

In erster Linie geht es den Mitarbeitern des Ordnungsamtes um Aufklärung der Bürger in Zeiten der Corona-Krise. Gewacht wird über die Einhaltung der Regeln in Einkaufsmärkten.

Von Wolfgang Bartels
Die Vollzugsbeamten Alwin Neef (links) und Dirk Weigand wachen darüber, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Einkaufsmarkt gehen. Foto: Wolfgang Bartels

Die Vollzugsbeamten Alwin Neef (links) und Dirk Weigand wachen darüber, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Einkaufsmarkt gehen. (Foto: Wolfgang Bartels)

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