Vom Olymp bis Nepal: Wie andere Länder mit Cannabis umgehen

Auch in Teilen der USA blüht das Geschäft mit dem „grünen Gold“, es gibt einen regelrechten Cannabis-Tourismus - speziell in Kalifornien. Die Stadt Oakland etwa listet auf der „Cannabis-Trail“-Webseite die besten Verkaufsstellen und andere Highlights auf. „Root'd In The 510“ ist Oaklands größter Cannabis-Shop mit über 1400 Produkten, in Glasvitrinen elegant zur Schau gestellt, wie teurer Schmuck in einem Juweliergeschäft. „Raus aus dem Schattendasein, rein ins Licht“, sagt Ladenbesitzer Rickey McCullough mit einem breiten Grinsen.