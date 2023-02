Vom Sinnsuchen und Bierbrauen - Neues von Deichkind

Bei der Arbeit am neuen Album habe ihn auch eine Frage beschäftigt, sagt Kryptik Joe. „Was macht der Hofnarr in der Krise?“ Corona, Klimawandel, der Krieg in der Ukraine. „Die Zeiten sind für mich gefühlt immer chaotischer und schlechter geworden“, sagt er. Gefühlt seien sie eine Partyband. „Aber wir können das nicht einfach ausschalten und sagen: Okay, die Fans, die zu uns kommen, die sollen jetzt mal alles vergessen und dann können die das abfeiern, was wir machen. Die großen Themen, die uns beschäftigen, sollen auch so gut wie möglich einfließen, ohne belehrend zu wirken“, sagt er im Interview der Deutschen Presse-Agentur.