Von Chardonnay bis Syrah: Welpen nach Weinsorten benannt

Frankenthal (dpa) - . In „Weinland-Pfalz“ fiel die Namensfindung für zehn Welpen wohl nicht schwer, nachdem ein Winzer unlängst eine hochträchtige Hündin in einem Weinberg in der Pfalz entdeckt hatte. Als der Nachwuchs geboren war, wurde er komplett nach Weinsorten benannt - die Kleinen heißen nun Chardonnay, Domina, Dornfelder, Kerner, Merlot, Regent, Riesling, Rivana, Silvana und Syrah.