Montag,
06.07.2020 - 03:00
3 min
Von Umsatzeinbußen und Zukunftsängsten in Reinheim
Reinheims Bürgermeister Manuel Feick tourt seit zwei Wochen durch die Geschäfte, um Einblick in die corona-bedingten Sorgen und Nöte der Einzelhändler zu bekommen.
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