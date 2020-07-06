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Montag, 06.07.2020 - 03:00
3 min

Von Umsatzeinbußen und Zukunftsängsten in Reinheim

Reinheims Bürgermeister Manuel Feick tourt seit zwei Wochen durch die Geschäfte, um Einblick in die corona-bedingten Sorgen und Nöte der Einzelhändler zu bekommen.

Von Isabel Hahn
Bürgermeister Manuel Feick (links), Grit Schieck von der Wirtschaftsförderung und Händler Walter Habermann im Gespräch über die Folgen des Lockdowns für den Reinheimer Einzelhandel. Foto: Isabel Hahn

Bürgermeister Manuel Feick (links), Grit Schieck von der Wirtschaftsförderung und Händler Walter Habermann im Gespräch über die Folgen des Lockdowns für den Reinheimer Einzelhandel. (Foto: Isabel Hahn)

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