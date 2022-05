Von wegen "beleidigte Leberwurst": Pfalz-Geschenk für Melnyk

HERXHEIM/BERLIN - Eines möchte Andrij Melnyk bei all der Aufregung um seine Wortwahl klarstellen: "Ich mag Leberwurst", twitterte der ukrainische Botschafter vor einigen Tagen. Ausgangspunkt war Melnyks Aussage, Bundeskanzler Scholz sei eine "beleidigte Leberwurst", nachdem dieser mitteilte, erstmal nicht nach Kiew zu reisen. Schließlich wurde zuvor der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von einem geplanten Kiew-Besuch ausgeladen.

In einem Artikel derrichtete sich der Herxheimer Metzgermeister Walter Adam dann an Melnyk. Sinngemäß: Bei uns in der Pfalz, da kann Leberwurst gar nicht beleidigt sein. Und prompt schickte Adam dem Botschafter noch ein Angebot mit nach Berlin. Nur dass der ukrainische Staatsmann davon etwas mitbekommen, geschweige denn darauf eingehen würde, damit rechnete der Pfälzer nicht. Melnyks Antwort auf Twitter: "Lieber Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim! Meine Frau und ich freuen uns so sehr auf Ihre hausgemachte Pfälzer Leberwurst. Lecker, lecker."