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Samstag, 16.05.2020 - 03:00
3 min

Vorfreude trotz der vielen Regeln

Ab Montag dürfen die Viertklässler wieder in die Geinsheimer Grundschule. Höchstens zehn Schüler werden von einem Lehrer betreut.

Von Manuela Wittkamp
Bald kehrt wieder Leben ein in die Grundschule Geinsheim. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Bald kehrt wieder Leben ein in die Grundschule Geinsheim. (Foto: Vollformat/Volker Dziemballa)

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UND WAS JETZT?
Das hessische Kultusministerium spricht von einem kräftigen Anschub der schon lange geforderten Digitalisierung an Schulen. „Wir wissen auch nicht mehr, als durch die Medien bekannt wurde“, sagt Jacqueline Mager-Hoelzl, Leiterin der Grundschule Geinsheim. Es wurde versprochen, dass bedürftige Schüler leihweise einen Laptop bekommen. Davon sei aber noch nichts bei ihnen angekommen, berichtet Mager-Hoelzl.

Immerhin steht ab der dritten Klasse eine digitale Schulplattform zur Verfügung. Auf dieser gibt es neben den obligatorischen Lernunterlagen auch eine Chat- und Video-Funktion. (mak)
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