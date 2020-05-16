Samstag, 16.05.2020 - 03:00
3 min
Vorfreude trotz der vielen Regeln
Von Manuela Wittkamp
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UND WAS JETZT?
Das hessische Kultusministerium spricht von einem kräftigen Anschub der schon lange geforderten Digitalisierung an Schulen. „Wir wissen auch nicht mehr, als durch die Medien bekannt wurde“, sagt Jacqueline Mager-Hoelzl, Leiterin der Grundschule Geinsheim. Es wurde versprochen, dass bedürftige Schüler leihweise einen Laptop bekommen. Davon sei aber noch nichts bei ihnen angekommen, berichtet Mager-Hoelzl.
Immerhin steht ab der dritten Klasse eine digitale Schulplattform zur Verfügung. Auf dieser gibt es neben den obligatorischen Lernunterlagen auch eine Chat- und Video-Funktion. (mak)
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