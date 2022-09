Vorsicht Betrug: Abzock-Masche mit „Ja-Anrufen“ häufen sich

Bei Anruf Betrug? Wer auf harmlose Fragen mit Ja antwortet, kann möglicherweise Opfer von Betrügern werden. (Archivfoto: dpa)

PFUNGSTADT - Am Nachmittag klingelt das Telefon, die Pfungstädterin hebt ab. „Hören Sie mich gut“? fragt der Anrufer. Die Pfungstädterin antwortet aber nicht gleich mit „Ja“, sondern erkundigt sich erst einmal, wer da mit ihr sprechen will. Angeblich eine Firma, die ihr einen besseren Stromvertrag anbieten will. Bei den aktuell steigenden Energiepreisen müsse sie doch auf jeden Fall an diesem Angebot interessiert sein, unterstellt die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Aber wieder bekommt er nicht das gewünschte „Ja“ zu hören, sondern ein „das muss ich mir noch überlegen“. Die männliche Stimme fragt weiter, ob das Gespräch aufgezeichnet werden könne. Das verneint die Frau und legt auf.

Der Anrufer drängt auf das "Ja"

Und damit habe sie alles richtig gemacht, denn hätte sie auf eine der Frage mit „Ja“ geantwortet, wäre sie ein leichtes Betrugsopfer geworden, sagt Peter Lassek von der Verbraucherzentrale Hessen. Denn später wäre das Gespräch so geschickt zusammengeschnitten worden, dass der Eindruck entstanden wäre, dass die angerufene Person telefonisch einen Vertrag abgeschlossen und zum Beispiel einen neuen Stromvertrag, wahlweise auch ein teures Produkt gekauft oder ein Abo abgeschlossen habe.

Plötzlich kommen Verträge oder Rechnungen

Kurze Zeit nach solchen Telefonaten erhalten die angerufenen Personen Rechnungen oder Vertragsunterlagen, obwohl sie nichts bestellt oder einen Vertrag abgeschlossen haben. „Verträge, die am Telefon abgeschlossen werden, sind bis auf einige Ausnahmen auch ohne nachträgliche Bestätigung gültig. Diese Ausnahmen sind Verträge über die Teilnahme an Gewinnspielen, mit Lotterien, Energielieferungen wie Strom und Gas und im Bereich Telekommunikation“, sagt Lassek. Bei der Betrugsmasche sei aber auch kein Vertrag zustande gekommen, auch wenn die Absender der Verträge und Rechnungen behaupten, die angerufene Person hätte am Telefon mit ‚Ja‘ zugestimmt. „Und ohne wirksamen Vertrag besteht auch keine Zahlungspflicht“, sagt Lassek.

Forderung auf jeden Fall widersprechen

Auch wenn der Angerufene nicht zahlen muss, sollte die eventuell vom Abzocker erhaltene Rechnung nicht ignoriert werden. Die Verbraucherzentrale rät, der Forderung auf jeden Fall zu widersprechen und verweist auf einen Musterbrief auf der Internetseite www.verbraucherzentrale-hessen.de . Damit sei sichergestellt, dass auf die illegale Rechnung nicht auch noch Mahnungen folgten.

Da werden dann ganze Straßenzüge abtelefoniert

„Verdächtige Anrufe ballen sich oft in einer bestimmten Region, da werden dann ganze Straßenzüge abtelefoniert“, sagt Kathy Rosenberger vom Polizeipräsidium Südhessen. Gerade scheint Pfungstadt im Fokus der Betrüger zu sein, denn es hätten auch andere Bürger betrügerische Anrufen gemeldet. Meist werde von Callcentern aus operiert, die sich häufig im Ausland befinden. „Die Betrüger sprechen fehlerfreies Deutsch und sind auch psychologisch geschult, ihr Anliegen möglichst glaubhaft vorzutragen, um die Opfer zu manipulieren.“ Was sich permanent ändere, seien die Maschen der Betrüger. Besonders in Krisenzeiten profitieren sie von der Unsicherheit und den Sorgen der Menschen, derzeit sei es vielleicht die Angst vor einer hohen Stromrechnung. „Aber keine seriöse Firma ruft unaufgefordert bei jemandem an“, sagt Rosenberger.

Täter suchen nach älteren Menschen als leichtes Opfer

Jeder der verdächtige Anrufe bekommt, sollte misstrauisch werden. Auch wenn die Telefonnummer im Display von einer deutschen Firma zu kommen scheint. „Es gab es schon Betrugsanrufe mit der Vorwahl des Polizeipräsidiums oder der Verbraucherzentrale.“ Telefonnummern lassen sich leicht manipulieren. „Das Gespräch sofort beenden und die Nummer blockieren“, rät die Polizei und empfiehlt grundsätzlich, Telefonbucheinträge zu löschen, da die Täter hier nach potenziellen Opfern mit älter klingenden Namen suchen.