VRM erhält vier Auszeichnungen beim European Newspaper Award

Vier Auszeichnung für die VRM hat Zeitungsdesigner Norbert Küpper am Sonntagabend Mediengestalterin Isabelle Scherthan und Digitalreporterin Katharina Petermeier in Wien überreicht. (Foto: Medienfachverlag Oberauer/APA-Fotoservice/Schedl)

MAINZ / WIESBADEN / DARMSTADT / WETZLAR - Die Zeitungen der VRM haben sich auf internationaler Bühne bewiesen. Am Sonntagabend konnte die VRM beim 23. European Publishing Congress in Wien gleich vier Preise entgegennehmen. Ausgezeichnet wurde die VRM für Projekte in den Kategorien Visualisierung, kleine Infografiken und Crossmedia-Projekte. Der European Newspaper Award ist der größte europäische Zeitungswettbewerb für Konzeption und Design. In diesem Jahr nahmen 161 Zeitungen aus 24 Ländern teil. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4000 Einreichungen.

Die VRM-Projekte, die einen Award erhalten haben, sind titelübergreifend in der Allgemeinen Zeitung Mainz, dem Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und der Wetzlarer Neuen Zeitung erschienen. Scrollen Sie sich hier durch die ausgezeichneten Designs - und lesen Sie bei Interesse noch einmal die dazugehörigen Geschichten.

Ausgezeichnete Visualisierungen

In der Kategorie der Visualisierungen darf sich die VRM über zwei Awards freuen:

Die hohe Inflationsrate war schon im Oktober 2021 ein zentrales Thema:

Hier geht's zur Geschichte von Ralf Heidenreich. „Wir haben versucht, bei dem sehr verbrauchernahen Thema eine zugleich anmutende und humorvolle Illustration umzusetzen“, erklärte Mediengestalterin Isabelle Scherthan, die die Preise in Wien entgegennehmen durfte. Das Vorhaben ist geglückt - die Jury würdigte die Gestaltung, die im Oktober 2021 auf der Hintergrundseite erschienen ist.

Zum Umgang mit Querdenkern in der eigenen Familie:

Dass Gestaltung häufig Teamarbeit ist, zeigt diese Hintergrundseite, die im Februar 2021 in den Zeitungen der VRM erschienen ist. „Wir überlegen oft gemeinsam und feilen an den Ideen. Auch wenn einer das Design am Ende umsetzt, ist das Konzept dafür oft zusammen entstanden. Deswegen kann sich jetzt auch das gesamte Team über die Preise freuen“, erzählt Scherthan.

Hier können Sie die Geschichte von Katharina Petermeier nachlesen.

Eine der Besten unter den kleinen Infografiken

In der Kategorie kleine Infografiken erhielt diese Grafik über die Impfstoffentwicklung einen Award:

Zur Impfstoffentwicklung:

„Wir haben während der Pandemie gemerkt, wie wichtig es ist, die Leser:innen bestmöglich und effizient über die aktuellen Geschehnisse und Vorgänge zu informieren. Infografiken können genau das“, erklärte Scherthan. Und jene Infografik zur Impfstoffentwicklung ist nun sogar preisgekrönt.

Hier finden Sie die ganze Geschichte von Karl Schlieker.

Crossmediale Serie mit Award geehrt

die Zukunftsserie dieser Zeitung ausgezeichnet. Darin stellen die Digitalreporter dieser Zeitung in acht Folgen mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion und zeigen, wo in der Region von Worms bis Wetzlar Visionen schon heute Realität sind. Als gelungenes crossmediales Projekt wurdedieser Zeitung ausgezeichnet. Darin stellen die Digitalreporter dieser Zeitung in acht Folgen mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion und zeigen, wo in der Region von Worms bis Wetzlar Visionen schon heute Realität sind. Was wäre denn, wenn Kinder und Jugendliche mehr Macht hätten? Oder wir alle auf Bargeld verzichten würden? Experten und Betroffene äußern sich dazu - und auch die Meinung unserer Leserinnen und Leser findet Raum. Die Art-Direktion der VRM entwickelte für das Projekt ein eigenes Designkonzept, das sich in allen Folgen online wie in der gedruckten Zeitung wiederfand. „Online haben wir immer wieder auf das Bild der VR-Brille gesetzt. Wir wollten damit die Zukunft durch die VR-Brille sichtbar machen. Die VR-Brille findet sich überall wieder - im Logo oder in unserem Dossier. Und wir haben dem Design eine einheitliche Farbgebung verpasst, damit der User die Serie wiedererkennt.“ Das sah so aus:

In unserem In unserem Dossier können Sie alle Teile der Serie noch einmal nachlesen.

Kreativität verstärkt ins Digitale einbringen

Die Freude über die Auszeichnungen ist in der Art-Direktion groß. Insbesondere die Auszeichnung in der Kategorie Online und Crossmedia freut Abteilungsleiter Stefan Vieten sehr. Insgesamt haben sich 205 Online-Projekte aus 13 Ländern beim European Newspaper Award beworben. Die Zukunftsserie der VRM ist eines der ausgezeichneten Online-Projekte. Doch darauf ausruhen will man sich in der VRM nicht. "Wir müssen unser kreatives Potenzial jetzt verstärkt von der Druckstraße auf die Datenautobahn bringen", erklärte Vieten.