Wacken bereitet sich auf Rückkehr der Metalfans vor

Headliner sind unter anderem Iron Maiden. Die britische Band will bereits zum vierten Mal in Wacken auf der Bühne stehen. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro erwartet. Die Metalqueen aus Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. „Doro ist ein Urgestein der Szene“, sagte Jensen.