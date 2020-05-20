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Mittwoch, 20.05.2020 - 03:00
3 min

Wahl der Deutschen Weinkönigin: Geisenheimerin Alexandra Unger tritt an

Wegen des Coronavirus geht für die Rheingauer Weinprinzessin Alexandra Unger doch noch ein Traum in Erfüllung. Doch dieses Jahr wird in Neustadt vieles anders.

Lisa Bolz: Redaktion Rheingau-Taunus
Von Lisa Bolz
Redaktion Rheingau-Taunus
Alexandra Unger (links) fährt zur Wahl der Deutschen Weinkönigin, Weinkönigin Valerie Gorgus bleibt für ein weiteres Jahr im Amt. Archivfoto: Pascal Rojahn

Alexandra Unger (links) fährt zur Wahl der Deutschen Weinkönigin, Weinkönigin Valerie Gorgus bleibt für ein weiteres Jahr im Amt. (Archivfoto: Pascal Rojahn)

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