Wahl ohne Wahllokal: Stimmen auszählen mit Maske und Abstand

In Münster wurden für die Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag knapp 7300 Briefe unter Corona-Bedingungen geprüft und ausgewertet. Joachim Schledt gewann überraschend.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 27.04.2020 um 02:00 Uhr publiziert.