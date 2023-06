Waldbrände: Montreal hat schlechteste Luft weltweit

Montreal (dpa) - . Die seit Wochen andauernden Waldbrände in ganz Kanada haben die Millionenmetropole Montreal zeitweise zur Stadt mit der schlechtesten Luftqualität weltweit gemacht. Laut dem Schweizer Technologieunternehmen „IQAir“, das weltweit die Luftqualität überwacht, hatte die Stadt in der Provinz Quebec im Osten Kanadas am Sonntag die höchste Luftverschmutzung der Welt - vor Johannesburg (Südafrika) und Jakarta (Indonesien). Der kanadische Sender CBC schrieb, die Umweltbehörde ECCC führe den Rauch in Montreal sowie in der Hauptstadt Ottawa auf die zahlreichen Waldbrände zurück.