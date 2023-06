Waldbrand bei Jüterbog wieder aufgeflammt

Jüterbog (dpa) - . Auffrischender Wind hat den Waldbrand bei Jüterbog südlich von Berlin wieder angefacht. „Es herrscht wieder eine brenzlige Situation“, sagte die Leiterin des städtischen Ordnungsamts, Christiane Lindner-Klopsch, am Freitagnachmittag. So seien in dem mehr als 600 Hektar großen Brandgebiet zahlreiche abgelöschte Bereiche wieder in Flammen und an einer Stelle sei das Feuer auf ein bislang intaktes Waldgebiet übergesprungen. Die Feuerwehr bemühe sich, auch dieses Feuer wieder einzudämmen, sagte sie. Dabei war wieder ein Lösch-Hubschrauber der Bundeswehr beteiligt.