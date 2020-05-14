Donnerstag, 14.05.2020 - 03:00
2 min
Waldschwimmbad macht sich startklar
Von Volker Stavenow
Bezirksredakteur (Sitz: Idstein)
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EINTRITTSPREISE IM WALDSCHWIMMBAD
Einzelkarten: Erwachsene fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr zwei Euro, Schüler und Studenten 2,50 Euro, Bundesfreiwilligendienstleistende, freiwillig Wehrdienstleistende und Behinderte ab 50 Prozent Behinderung 3,50 Euro; Abendkasse (ab 17 Uhr): Erwachsene zwei Euro, Kinder und Jugendliche 1,50 Euro.
Zehnerkarten: Erwachsene 40 Euro, Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 15 Euro, Schüler und Studenten 20 Euro, Bundesfreiwilligendienstleistende, freiwillig Wehrdienstleistende und Behinderte ab 50 Prozent Behinderung 25 Euro.
Dauerkarten: zwischen 63 und 110 Euro. Kinder bis vier Jahre haben freien Eintritt.
Zehnerkarten: Erwachsene 40 Euro, Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 15 Euro, Schüler und Studenten 20 Euro, Bundesfreiwilligendienstleistende, freiwillig Wehrdienstleistende und Behinderte ab 50 Prozent Behinderung 25 Euro.
Dauerkarten: zwischen 63 und 110 Euro. Kinder bis vier Jahre haben freien Eintritt.
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