Walluf gibt abermals Alltagsmasken an Bürger ab

WALLUF - (red). Die Gemeinde gibt am Samstag, 2. Mai, gegen eine geringe Kostenerstattung abermals nicht-medizinische Alltagsmasken aus: von 9 bis 12 Uhr im Bereich der sogenannten grünen Hütte am Zugang zum Grillplatz. Das teilt Wallufs Bürgermeister Manfred Kohl mit und erinnert daran, dass seit 27. April Masken beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln in Hessen verpflichtend sind. Die erste Verkaufsaktion der Einmalmasken vor einer Woche sei auf gute Resonanz gestoßen. Seit gestern sind die Masken auch im Wallufer Weltladen erhältlich.

Da Masken aktuell nicht immer leicht zu bekommen seien, wolle man den Wallufer Bürgern mit einer neuerlichen Aktion die Möglichkeit bieten, sich den Schutz zu besorgen. Da man aber noch über Monate mit dem Virus leben müsse, ist es aus Sicht Kohls sinnvoll, sich waschbare Alltagsmasken zuzulegen. Er dankte VdK und DRK, die sich abermals an der Vergabeaktion beteiligten. Wegen der Wetterprognosen würden die Masken diesmal nicht unter freiem Himmel verkauft. Kohl zufolge gibt es wieder Vorkehrungen zur Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln.

Den Angaben nach kosten die Masken im Dreierpack zwei Euro. Pro Käufer ist ein Paket vorgesehen, um möglichst vielen Bürgern Zugang zu den Alltagsmasken zu ermöglichen. Die Gemeinde bittet darum, den Kaufpreis in bar möglichst passend zu zahlen.