Wallufer Rathaus öffnet wieder die Türen

WALLUF/OESTRICH - (red). Wie Bürgermeister Manfred Kohl (SPD) mitteilt, ist das Wallufer Rathaus ab Montag, 25. Mai, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Wegen der baulichen Gegebenheiten und der örtlichen Voraussetzungen gelten dabei allerdings bis auf Weiteres Zugangsbeschränkungen. So ist eine Terminvereinbarung erforderlich, entweder unter Telefon 06123-79 20 oder per E-Mail an info@walluf.de. Termine lassen sich auch direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter vereinbaren. Mit der Terminregelung will die Gemeindeverwaltung Kohl zufolge vermeiden, dass mehrere Personen im Wartebereich des Rathauses aufeinandertreffen.

Termine können für folgende Öffnungszeiten ausgemacht werden: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie montagnachmittags von 13.30 bis 18 Uhr. Auch während der Schließung des Rathauses für den Publikumsverkehr war es laut Kohl gelungen, in einer Vielzahl von Einzelfällen den Bürgern zu helfen und dringende Angelegenheiten zu erledigen. Gleichwohl wolle man mit der eingeschränkten Wiedereröffnung einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen.

Auch das Bürgerbüro Oestrich-Winkel kehrt schrittweise zu normalem Publikumsverkehr zurück, ist dabei aber schon eine Stufe weiter: Das Haus hat schon seit einiger Zeit wieder geöffnet, ab sofort ist aber kein keine telefonische Anmeldung mehr nötig. In dieser Woche ist das Bürgerbüro zu folgenden Zeiten geöffnet: am Mittwoch, 20. Mai, von 8 bis 14 Uhr und am Freitag, 22. Mai, von 8 bis 12 Uhr. Am Samstag, 23. Mai, bleibt das Bürgerbüro geschlossen. Ab Montag, 25. Mai, hat das Bürgerbüro wieder zu den regulären Zeiten geöffnet, einschließlich der Samstage.

Schutz- und Hygienemaßnahmen wegen Corona sind weiterhin gültig und zu beachten. Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske ist Pflicht, im Foyer des Bürgerzentrums gibt es Einmalmasken. Darüber hinaus dürfen sich nicht mehr als zwei Kunden gleichzeitig im Bürgerbüro aufhalten. Wer andere Ämter des Bürgerzentrums aufsuchen möchte, bittet am Empfang im Foyer um telefonische Anmeldung und wird daraufhin abgeholt.