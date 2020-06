Wanderung mit Landrat fällt aus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAIN-TAUNUS - (red). Wegen der Corona-Pandemie hat der Main-Taunus-Kreis für die kommenden Monate mehrere Veranstaltungen verschoben oder abgesagt. Wie Landrat Michael Cyriax, Kreisbeigeordneter Johannes Baron und Kreisbeigeordnete Madlen Overdick mitteilen, sollen die Termine möglichst nachgeholt werden. Einzelheiten würden noch mitgeteilt.

Einige Veranstaltungen fielen noch in die Frist, in der Corona-Einschränkungen des Landes gelten würden. Da nicht sicher sei, wie sich die Lage darüber hinaus entwickle, müssten auch manche weiter in der Zukunft liegende Veranstaltungen verschoben werden.

Bei den kulturellen Veranstaltungen wurden die geplanten Konzerte „Ein Abend mit Robert Kreis“ (19. Juni), „Hölderlin und seine Zeit“ (28. August), „Aus drei Welten“ (Jugendsinfonieorchester, 19. September) abgesagt. Gekaufte Karten bleiben gültig; die Tickets können aber auch jederzeit dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.

Auch die für 29. August geplante Wanderung mit dem Landrat findet nicht statt. Weiterhin geplant sind hingegen nach derzeitigem Stand die Vernissage der Ausstellung „Wirklich?“ am 8. September und der Zeichenworkshop im Begleitprogramm zur Ausstellung am 24. September.

Im Naturschutzhaus in Flörsheim-Weilbach fallen alle Großveranstaltungen im laufenden Jahr aus, also auch das für den 7. Juni geplante Insektenfestival und der Apfelmarkt am 20. September.

Fachtag „Demenz“ erst im nächsten Jahr

Der für den 19. September geplante Sporterlebnistag Inklusion wird dieses Jahr nicht stattfinden. Er soll allerdings im kommenden Jahre nachgeholt werden; es ist dann die fünfte Veranstaltung dieser Art.

Der für den 18. Juni geplante Fachtag „Demenz“ wird auf das kommende Jahr verschoben. Auf Ende 2020/Anfang 2021 verschoben wird auch die Feier zum zehnjährigen Bestehen des Pflegestützpunktes MTK.