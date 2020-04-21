Dienstag,
21.04.2020 - 02:45
2 min
Wanderwege im Rheingau bleiben begehbar
Für Wisper-Trails, Rheinsteig und Klostersteig gelten nur kleine Beschränkungen in der Corona-Krise. Allgemein ist das Wandern derzeit eine willkommene Abwechslung.
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